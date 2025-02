Casares vê elenco do São Paulo pronto para 2025: ‘Zubeldía tem as peças’

O São Paulo não deve mais contratar nesta janela de transferência. Nesta terça-feira (04/02), o Tricolor anunciou o lateral-esquerdo Wendell como novo reforço, que também deve ser o último deste começo do ano. Quem garante é o presidente do clube, Júlio Casares, que acredita ter um elenco pronto ao menos para este primeiro semestre de 2025.

Em entrevista ao ”ge”, Casares entende que Zubeldía tem as peças necessárias para fazer o São Paulo ter um começo bom em 2025. Neste primeiro semestre, o Tricolor terá o Paulistão, o início do Brasileiro, além das primeiras fases da Copa do Brasil e da Libertadores. O mandatário entende que só chegará mais peças através das famosas ”oportunidades de mercado.

“Acredito que ele (Zubeldía) tenha as peças. É um chavão, mas reforço agora é oportunidade. Acredito que o elenco está pronto. Mas nunca falo que está fechado”, disse Casares.

Nesta janela, o São Paulo acertou a chegada de quatro reforços. O primeiro foi Oscar, considerado a grande contratação de 2025. Além disso, chegou os laterais-esquerdo Enzo Díaz e Wendell, além do lateral-direito Cédric Soares, este por apenas três meses, à quesito de observação.

Casares descarta novas saídas

Casares também crê que Zubeldía não perderá mais jogadores nesta janela. O clube liberou 16 jogadores desde o fim da última temporada, entre eles alguns que atuavam com frequência, como Rafinha, Nestor, Galoppo, Wellington Rato e William Gomes.

Assim, o São Paulo agora dependerá apenas do esquema montado por Zubeldía para poder sonhar em 2025. O primeiro grande objetivo será o Paulistão, onde o Tricolor volta a jogar nesta quarta (05/02), contra o Mirassol, no Morumbis, pela sétima rodada.

