Santos desiste da contratação de Paredes

Leandro Paredes não será reforço do Santos. O presidente do clube, Marcelo Teixeira, confirmou que desistiu das negociações pelo argentino, que atualmente defende a Roma, da Itália. Segundo o mandatário, o clube italiano esteve todo o tempo “intransigente” nas conversas. Contudo, o jogador também deu uma negativa.

“O Paredes não vem, nós encerramos as negociações. Muito difícil, a Roma muito intransigente”, disse Marcelo Teixeira, em entrevista recente.

O volante tinha contrato com a Roma até o dia 30 junho deste ano. Contudo, o clube italiano não pretende se desfazer do jogador, mesmo com o vínculo perto do fim. Ele tem atuado com frequência. Além disso, o Peixe viu uma resistência muito forte do próprio jogador no negócio.

Paredes se animou com o convite do Santos e viu com bons olhos voltar a atuar ao lado de Neymar, com quem jogou no PSG. Contudo, o argentino não tem a intenção de vestir outra camisa na América do Sul que não seja a do Boca Juniors, com quem negociou recentemente. Apesar de não ter nada assinado com os Xeneizes, o atleta deu sua palavra que defenderia as cores azul e amarela muito em breve.

Assim, a negociação entre Santos e Paredes já era difícil e improvável antes mesmo de começar. Mesmo com a contratação de Zé Rafael, do Palmeiras, que só deve ser anunciado após realizar uma cirurgia na coluna, a diretoria do Peixe segue buscando um jogador para o meio-campo, além de outras posições.

