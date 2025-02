Irmão de jogador do River Plate é agredido e internado em estado grave

Um jogador do River Plate, o meio-campista Sebastián Driussi, vive momentos de tensão por conta da saúde de seu irmão, Gonzalo. No último fim de semana, ele se envolveu em uma briga com flanelinhas na cidade de Ramos Mejía, pertencente a Grande Buenos Aires.

O crime ocorreu quando Gonzalo Driussi e alguns amigos saíam de uma boate e houve divergência no valores para que o flanelinha olhasse o veículo. Os ânimos começaram a se exaltar até que a briga desatou e Gonzalo, além de seus amigos, receberam muitos golpes.

Por conta dos graves ferimentos, a vítima foi transportada para uma unidade de saúde onde se encontra internado na UTI. De acordo com a última atualização do quadro clínico, Gonzalo teve dupla fratura no maxilar inferior.

Até o presente momento, o jogador do River Plate, com passagem pela Europa e também na Major League Soccer (MLS), não fez qualquer posicionamento em sua rede social sobre o caso de seu irmão. Todavia, segundo o portal argentino ‘Doble Amarilla’, a família tem feito pressão junto as autoridades para a consulta de câmeras de segurança com o intuito de identificar os autores das agressões.

Além do recurso da filmagens, os amigos que estavam no momento das agressões se dizem em condições de fazer tal identificação. Não por acaso, a polícia local tem detalhes de características físicas de, pelo menos, dois dos autores. Entretanto, a ideia é aguardar a cessão da filmagens para prestar o devido esclarecimento.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.