Corinthians tem dor de cabeça na lateral direita para o Dérbi

O Corinthians segue sua preparação para o duelo contra o Palmeiras nesta quinta-feira (06/02), às 20h, no Allianz Parque, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. O técnico Ramón Díaz deverá ter força máxima para o embate, mas ainda tem uma dor de cabeça para resolver: a lateral-direita.

Afinal, o titular Matheuzinho trata um incômodo no músculo posterior da coxa esquerda e não sabe se terá condições de atuar em alto nível na casa do rival. O Timão também prega cautela para não perder o jogador próximo de sua estreia na Libertadores. Com a vaga muito bem encaminhada para o mata-mata do Paulistão, o Alvinegro vai mesclar sua equipe nos próximos jogos da competição.

Contudo, caso Matheuzinho tenha condições físicas de ir a campo no clássico, a tendência é que o técnico Ramón Díaz o escale entre os 11 de início. Isso porque o treinador gostaria de testar o Corinthians titular às vésperas da estreia na Libertadores, no dia 19 de fevereiro. O treinador argentino entende que o clássico contra o Palmeiras será o melhor teste antes da partida no torneio continental.

Mas também há uma precaução de não correr riscos desnecessários. Assim, surge a possibilidade do garoto Léo Maná ganhar uma oportunidade e atuar no time titular. O jovem tem se destacado neste início de temporada, com apresentações sólidas no começo de Estadual.

Na tarde desta quarta-feira (05/02), no único treinamento com todo o grupo em campo antes do Dérbi, Ramón Díaz baterá o martelo e definirá a escalação titular para o clássico.

