O Palmeiras encara o Corinthians nesta quinta-feira (06/02), às 20h, no Allianz Parque, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. O Verdão é o segundo colocado do Grupo D e, para buscar a liderança, aposta no grande retrospecto recente contra o rival, em sua casa, para somar mais três pontos.

Afinal, o Palmeiras não perde para o Corinthians, no Allianz Parque, há seis anos. A última vez aconteceu no Campeonato Paulista de 2019. Comandado por Luiz Felipe Scolari, o Palmeiras perdeu por 1 a 0, com gol de Danilo Avelar. Desde então foram seis jogos no estádio, com quatro vitórias alviverdes e dois empates.

Do atual elenco, apenas quatro jogadores estiveram naquela partida. Weverton, Mayke e Gustavo Gómez foram titulares. Já Marcos Rocha não saiu do banco de reservas. Nos jogos seguintes, o Palmeiras protagonizou vitórias emblemáticas no Allianz contra o Corinthians, como o 4 a 0 no Campeonato Brasileiro de 2020. Além disso, teve o Paulistão conquistado no mesmo ano.

Palmeiras embalado e com força máxima

Para a partida, as duas equipes chegam empolgadas e mostrando que vai brigar pelo título. O Palmeiras goleou o Guarani por 4 a 1, fora de casa e mostrou que tem forças para brigar pelo tetracampeonato seguido. Já o Corinthians tem a melhor campanha até aqui, com 18 pontos e apenas uma derrota.

Para esta partida, o técnico Abel Ferreira deve mandar a campo a escalação considerada ideal para a temporada. Afinal, o treinador testou a força máxima contra o Guarani e foi recompensado com uma goleada. Agora, espera um novo grande desempenho no clássico.

