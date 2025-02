Com cordel, Botafogo anuncia a chegada de zagueiro

Clube de projeção em todo território nacional e com milhares de torcedores espalhados pelos quatro cantos do país, o Botafogo mostrou que está antenado com as culturas plurais do Brasil. Assim, nesta quarta-feira (5), embalado pela literatura nordestina, o Mais Tradicional usou uma arte de cordel para anunciar o novo reforço. Trata-se de David Ricardo, ex-Ceará. No Vovô, o beque conquistou uma Copa do Nordeste e um Estadual. Por lá, se destacou com 99 jogos, seis gols e três assistências. Em 2024, ajudou o time a subir para a Série A.

David Ricardo, agora, tem contrato com o Botafogo até o fim de 2028. No Glorioso, ele disputará vaga com a dupla BB (Bastos e Barboza), titular nas conquistas do último Brasileirão e Copa Libertadores, em 2024. Para a posição, o clube também aguarda Jair, zagueiro que está com a Seleção Brasileira no Sul-Americano Sub-20. Já Adryelson retornou ao Lyon (FRA), que o repassou para o Anderlecht (BEL). Halter, por sua vez, vai para o Vitória, por empréstimo.

O Botafogo já integrou David Ricardo ao elenco. Ele, deste modo, já treina ao lado dos novos companheiros, no Espaço Lonier.

O zagueiro é o quinto reforço do Glorioso para o primeiro semestre de 2025. Link (goleiro), Jair (zagueiro), Artur (atacante) e Rwan (centroavante) são, até aqui, as outras contratações. Wendell (volante) só chega no meio do ano. O clube alvinegro busca, agora, um meia.

Confira, abaixo, o cordel do Botafogo

Uma publicação compartilhada por Botafogo F.R. (@botafogo)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.