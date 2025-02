Rashford sofre ‘duro golpe financeiro’ em acordo com patrocinador

A transferência do Manchester United ao Aston Villa, em empréstimo oficializado no domingo, 2, pode custar caro aos bolsos de Marcus Rashford. Isso porque estima-se que o atacante inglês sofra um “grande golpe financeiro” no acordo de patrocínio com a Nike durante a passagem pelo Villa Park. Ou seja, até o final da temporada 2024/25.

O Villa concordou em arcar com mais da metade do salário do atacante durante a vigência do contrato. O acordo ainda prevê uma opção de compra na casa dos 40 milhões de libras (cerca de R$ 289 milhões na cotação atual).

Em contrapartida, segundo o ‘Daily Mail’, o atacante pode sofrer um corte considerável nos valores com a Nike: de 1,5 milhão de euros (com bônus) para 50 mil euros. O site explica que os acordos variam entre categorias de clubes, o que pode ter interferido na preferência inicial pelo Barcelona.

Patrocínio da Nike

Rashford firmou parceria com a empresa em 2021 e entrou para o seleto grupo de astros patrocinados pela marca. Casos, por exemplo, de Kylian Mbappe, Cristiano Ronaldo, Erling Haaland e Kevin de Bruyne.

“Os acordos são estruturados de acordo com diferentes categorias de clubes, com uma redução de 50 por cento no pagamento entre cada categoria. O United figurava na Categoria A quando o atacante assinou contrato. Ele agora está se movendo para uma faixa mais baixa ao assinar com o Villa. Não há tal proteção no contrato com a Nike”, explicou a matéria.

E completou: “Sabido que a Nike tem o direito de reduzir os pagamentos base. A marca tem o poder de solicitar reembolso de parte da taxa de contratação que lhe foi paga há quatro anos”.

“O Confidential entente que um cliente da Nike como Marcus pode ganhar mais de 1,5 milhão de euros, incluindo bônus. Recebia em torno disso. Mas esse valor pode cair para 50 mil euros no limite inferior da escala”, concluiu.

Uma publicação compartilhada por Marcus Rashford (@marcusrashford)

Marcus Rashford no Aston Villa

A joia inglesa só atuou profissionalmente pelo United e logo despontou como uma grande promessa do futebol. No entanto, aos 27 anos viveu sua pior temporada no clube e acabou ‘escanteado’ pelo técnico Ruben Amorim – que o descartou do planejamento para o restante da temporada.

“Então, se as coisas não mudarem [sobre Marcus], eu não vou mudar (…). Vou escalar o Vital [treinador de goleiros, de 63 anos] antes de escalar um jogador que não dá o máximo todos os dias. Então não vou mudar nesse aspecto”, disse Amorim sobre o aproveitamento do atleta em seu plantel.

Com apenas 24 jogos na atual temporada, o atacante inglês encontra o Aston Villa já classificado às oitavas de final da Champions League. A situação na Premier League é um pouco mais dura. O novo clube de Marcus ocupa o oitavo lugar na tabela de classificação, com 37 pontos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.