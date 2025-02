Lateral da seleção colombiana entra no radar do Barcelona

De acordo com informação do jornal catalão ‘Mundo Deportivo’, o lateral-direito colombiano Daniel Muñoz, do Crystal Palace, é nome que interessa ao Barcelona.

O planejamento da equipe sob comando técnico do alemão Hansi Flick é de encontrar um nome capaz de disputar posição com o francês Jules Koundé, zagueiro que se adaptou bem ao posto no lado do campo. Por isso, uma das alternativas estudadas é do atleta de 28 anos que vem se destacando na equipe da Premier League.

Em números, são 27 jogos com dois gols e quatro assistências contando apenas a temporada 2024/2025, já que chegou a Inglaterra em janeiro do ano passado. Na temporada anterior, foram 16 partidas e quatro passes para tentos de seus companheiros em somente seis meses. Por consequência, as participações em clubes de Daniel Muñoz fizeram com que ele tenha um histórico relevante, também, na seleção da Colômbia. São 36 jogos entre amistosos, Eliminatórias e duas edições de Copa América com três bolas na rede e três assistências.

Ponto positivo

Um ponto que pode (e deve) ser utilizado como “trunfo” do Barcelona para nome que também é alvo de Chelsea e Manchester City é a predileção do mesmo pelo Barcelona. Em distintas entrevistas, o colombiano se disse muito fã do clube e elenca Ronaldinho Gaúcho como seu maior ídolo no futebol.

Ponto negativo

Todavia, mantendo uma problemática dos últimos anos, a questão financeira deve ser o grande empecilho para uma suposta investida. Diante da valorização de Muñoz, o Crystal Palace estaria disposto a ouvir propostas que comecem na casa dos 25 milhões de euros (R$ 151 milhões). Valor esse que, no casos dos concorrentes ingleses entrarem com força na negociação, pode aumentar consideravelmente.

