Internacional abre conversas com o San Lorenzo para contratar Elian Irala

O Internacional ainda observa o mercado de transferências para preencher as lacunas do seu elenco. Assim, a próxima intenção da diretoria é suprir a carência no meio de campo com a contratação de um substituto para Rômulo. Deste modo, um dos potenciais reforços é o volante Elian Irala, do San Lorenzo, da Argentina. O Colorado já abriu conversas e tem tratativas avançadas pelo jogador, segundo o portal “Vozes do Gigantes”.

Irala seria uma peça de reposição a Rômulo, mas também um concorrente a Thiago Maia para a função de segundo volante. O meio-campista, de 20 anos, é uma revelação da base do San Lorenzo, o único clube da sua carreira até aqui. A sua integração no time principal do El Ciclón (O Ciclone na tradução) ocorreu em 2022, mas as primeiras oportunidades vieram somente no ano seguinte. A partir disso, são 59 jogos pelo time argentino, com dois gols e uma assistência.

Internacional vende Rômulo para o futebol mexicano

O Inter comunicou a conclusão da transferência do volante Rômulo para o Tigres, do México, ao fim de janeiro. A proposta do clube mexicano foi de 5 milhões de dólares (R$ 30,4 milhões no câmbio atual), além de outros 500 mil dólares (R$ 3,04 milhões) em metas futuras. Assim, o Colorado ficará com 85% do valor, enquanto os 15% ainda pertencem ao Athletic.

Em 2023, o Internacional pagou R$ 3 milhões à equipe mineira para contar com Rômulo. Ele atuou em 72 partidas ao todo e marcou um gol no período. O volante encerrou a temporada com prestígio, pois foi uma peça importante. Afinal, ele foi titular em 27 das suas 47 partidas na temporada. A avaliação é que o volante aproveitou as oportunidades no período em que Fernando foi ausência no time na reta final de 2024 por uma série de lesões. Mesmo sendo considerado reserva, o camisa 40 esteve no time que iniciou 20 dos 30 jogos no Campeonato Brasileiro.

