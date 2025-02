Internacional estuda soluções após perder o lateral-direito Bruno Gomes

O Internacional encontrou algumas possíveis soluções para o desfalque do lateral-direito Bruno Gomes. A diretoria deu início a contatos com o Peñarol e demonstrou interesse na contratação de Pedro Milans. A comissão técnica experimentou uma alternativa caseira também com uma improvisação.

O Colorado precisou se mobilizar de forma repentina depois da perda inesperada do volante Bruno Gomes. Afinal, o jogador, que se consolidou na lateral direita mesmo que improvisado, sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo. Com isso, ele não terá condições de atuar na maior parte da atual temporada. Portanto, a direção e a comissão técnica trabalham em conjunto para suprir esta carência.

A primeira opção foi sondar as condições de um possível negócio junto ao Peñarol, do Uruguai, pelo lateral-direito Pedro Milans. O empresário do jogador admitiu o contato do Inter, mas frisou que ainda não houve uma formalização de proposta. Apesar dos seus 22 anos, o jogador deu início em sua trajetória profissional em outro clube uruguaio, o Juventud. Tal situação ocorreu em 2019, quando tinha somente 17 anos. Com sua boa performance, Milans despertou o interesse do Peñarol, que fechou sua contratação dois anos depois. Em duas temporadas no Carbonero, são 70 partidas, dois gols e três assistências.

Internacional experimenta solução caseira

Mesmo com a ausência de Bruno Gomes, ele foi inspiração para a comissão técnica tentar suprir a sua ausência. Isso porque Roger Machado testou outro volante, Bernardo Jacob, de 18 anos, na lateral direita, mas trata-se de uma adaptação provisória. Até porque Braian Aguirre e Nathan, jogadores que atuam originalmente na posição, estão disponíveis.

Bernardo foi relacionado para o confronto com o Brasil de Pelotas, nesta quarta-feira (05). Portanto, há a possibilidade do comandante colocar em prática a improvisação neste confronto, com maior probabilidade no decorrer do jogo. A prioridade do Colorado é fechar com um reforço, mas tal experiência serviria como uma prevenção. Jacob é um nome de destaque das categorias inferiores do Inter e, na sua posição de origem, também tem a capacidade de jogar mais avançado. No caso, realizar a função de segundo volante.

