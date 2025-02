Vasco venceu Fluminense no último duelo entre os rivais em Brasília

O último confronto entre Vasco e Fluminense no palco do duelo desta quarta-feira (5) – o Mané Garrincha, em Brasília (DF) – teve final feliz para o lado Cruz-Maltino. Foi pela quinta rodada da Taça Guanabara de 2019, em vitória por 1 a 0, graças a gol de Yago Pikachu.

Esta, aliás, foi a última partida entre os rivais históricos longe do RJ. De 2003 para cá, apenas três clássicos entre Vasco e Fluminense foram fora do Estado. O Cruz-Maltino levou a melhor em todas elas. Primeiro, em 2013, quando fez 1 a 0 na Ressacada, em Florianópolis (SC).

Depois, o jogo valeu um dos últimos troféus do Vasco: foi na Taça Guanabara de 2016, quando o Gigante da Colina venceu novamente por 1 a 0. Por fim, o último duelo entre ambos fora do Rio de Janeiro. Foi na citada vitória (também) por 1 a 0, com gol de pênalti cobrado por Yago Pikachu, em 2 de fevereiro de 2019, ou seja, há mais de seis anos.

Desde então, foram 13 jogos no RJ, sendo oito no Maracanã, dois em São Januário, dois no Nilton Santos e um no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

Lance de Ribamar, ex-Vasco, fica guardado

Nesta partida, um momento até mais emblemático do que o gol do ex-camisa 22 (hoje no Fortaleza) foi um lance protagonizado pelo atacante Ribamar. O à época camisa 9 cruz-maltino ganhou disputa com o goleiro Rodolfo, que deixara sua própria área, deixando a meta praticamente desguarnecida. O atacante, porém, hesitou por conta de um defensor que protegia o gol tricolor. No fim, Ribamar demorou tanto a chutar que foi travado, em apenas um dos lances em que o jogador ficou marcado por perder gols.

Nesta quarta-feira, as equipes, então, voltam a se enfrentar no Mané Garrincha. Será às 21h30 (de Brasília), em partida válida pela oitava rodada da Taça Guanabara. O Vasco, em segundo, pode praticamente garantir vaga nas semifinais. Por outro lado, o Fluminense pode ficar a um passo da eliminação em caso de derrota.

