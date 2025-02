Quinteros convoca titular do Grêmio na Copinha para duelo com o Juventude

O técnico Gustavo Quinteros novamente expõe o seu planejamento de aumentar o aproveitamento dos jogadores oriundos das categorias de base do Grêmio. Isso porque o comandante relacionou pela primeira vez o volante Kaick para o duelo com o Juventude. Ele foi titular absoluto e um dos destaques na campanha do Imortal na última edição da Copinha, que terminou nas semifinais.

A sua performance foi até avaliada positivamente por outros clubes. Prova disso é que Atlético Goianiense e Vitória chegaram a sondar condições para um possível negócio envolvendo o atleta, de 19 anos. Por outro lado, alguns jogadores frequentemente presentes saíram da lista. São os casos dos meio-campistas Ronald e Nathan. O Tricolor Gaúcho pretende emprestar o primeiro com a intenção de garantir maior experiência, enquanto o segundo não está nos planos da comissão técnica.

Quinteros deve dar nova oportunidade a reservas do Grêmio

A tendência é a de que Quinteros utilize um time alternativo diante do Juventude, exatamente como forma de priorizar o Gre-Nal, que vai ocorrer no próximo sábado (8). Assim, a maioria dos titulares deve ganhar um descanso. Ainda há uma dúvida na meta entre a permanência de Gabriel Grando ou a possibilidade da estreia de Tiago Volpi. Além disso, outras indefinições estão na lateral esquerda, entre Viery seguir improvisado ou se Pedro Gabriel vai ganhar uma chance. E no ataque, entre Andre Henrique e o promissor Gabriel Mec.

A provável escalação titular é: Gabriel Grando (Tiago Volpi); João Lucas, Gustavo Martins, Natã, Viery (Pedro Gabriel); Cuéllar, Pepê, Edenilson, Monsalve; André Henrique (Gabriel Mec) e Arezo.

O Imortal enfrenta o Juventude nesta quarta-feira (05/02), às 22h (de Brasília), no estádio Alfredo Jaconi, na cidade de Caxias do Sul. Vale relembrar que o embate é válido pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho.

Confira a lista de relacionados

Goleiros – Grando e Volpi

Laterais – João Lucas, João Pedro e Pedro Gabriel

Zagueiros – Gustavo Martins, Jemerson, Natã, Rodrigo Ely e Viery

Volantes – Cuéllar, Kaick, Pepê, Villasanti e Dodi

Meias – Cristaldo, Edenilson e Monsalve

Atacantes – André Henrique, Aravena, Arezo, Braithwaite, Gabriel Mec e Pavón

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.