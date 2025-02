Carlinhos é apresentado no Vitória e mira sucesso de Alerrandro: ‘Responsabilidade boa’

O Vitória apresentou nesta quarta-feira (5) o atacante Carlinhos. O jogador foi emprestado pelo Flamengo até o fim desta temporada e chega ao Leão para brigar por posição como centroavante.

E a disputa na equipe de Salvador promete ser acirrada. Afinal, o atual titular é Janderson, que já balançou as redes quatro vezes neste início de temporada e vive bom momento.

“Muito feliz de ter chegado a um grande clube. Muito motivado para vestir a camisa do Vitória para fazer gols e o mais importante, que é o Vitória vencer. Ontem, eu vi meu novo companheiro fazendo gol. É gratificante porque todo mundo ganha e assim a gente segue brigando na competição”, disse o atleta.

Carlinhos chega para substituir Alerrandro, que foi contratado por empréstimo na última temporada e se destacou, terminando o Brasileirão de 2024 como artilheiro ao lado de Yuri Alberto, do Corinthians, com 15 gols marcados. Assim, o ex-jogador do Flamengo vê a nova oportunidade no futebol como uma grande responsabilidade.

“Responsabilidade boa. Todo momento a gente pensa em fazer como o Alerrandro fez. Também penso em fazer a minha história aqui. Não sei se da mesma forma, pode ser com menos ou mais gols. O mais importante é ajudar o Vitória”.

Carlinhos está inscrito no BID e pode estrear

Diretor de futebol do clube baiano, Manoel Tanajura apresentou o novo reforço da equipe.

“Mais um dia de alegria. Um jogador que vem para nos ajudar. Com expectativa muito grande, que possa vir a nos ajudar e ser o nosso homem-gol nesse 2025. Uma negociação longa, de muitas idas e vindas. Contente de ter o Carlinhos conosco. Atleta que já provou toda a sua qualidade. Tenho certeza que vai nos ajudar ao longo das competições”.

Aos 27 anos, Carlinhos teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e pode fazer sua estreia no sábado (8), quando o Vitória enfrenta o Porto, pelo Campeonato Baiano. O centroavante disputou as primeiras quatro partidas do Estadual do Rio de Janeiro com o time alternativo do Flamengo e fez três gols. Seu último jogo foi no dia 22 de janeiro.

Carlinhos começou na base do Corinthians. Contudo, não teve muito destaque e passou por dez clubes até chegar ao Nova Iguaçu, onde se destacou no Campeonato Carioca de 2024: Grêmio Novorizontino, Oeste, Vila Nova, Marcílio Dias, Atibaia, São Caetano, Santo André, Audax, Juventus-SP e Camboriú.

Da equipe da Baixada Fluminense, o atacante chegou ao Flamengo para ser uma alternativa a Pedro. Afinal, Gabigol havia sido punido por tentativa de fraude em exame doping e não se sabia se poderia voltar a atuar pelo Rubro-Negro carioca ainda no ano passado. No time do Rio de Janeiro, Carlinhos disputou, ao todo, 20 partidas, com cinco gols marcados. Um deles garantiu a vitória sobre o próprio Vitória, por 2 a 1, no último Brasileirão, em pleno Barradão.

Veja outras respostas

Briga com Janderson pela titularidade

“Vai ser uma disputa saudável, boa. Espero que a gente se entrose porque não vai fazer só amizade fora de campo, mas dentro também. Espero que dê tudo certo. Que a gente faça bastante gol”.

Papo com elenco e Carpini

“A gente tem que respeitar. O Janderson está vindo muito bem, fazendo gols. Não cheguei a conversar com o treinador. Cheguei aqui na segunda-feira. A gente vai sentar e ter nossa conversa. É esperar, ver o que vai acontecer nos próximos dias”.

Encaixe no Vitória

“A gente sempre se imagina jogando, atuando bem e sendo artilheiro. Todo jogador, não só eu. Se o Vitória me escolheu, todos acharam que eu sou capacitado para estar aqui. Só quero entrar em campo e dar o meu melhor. Todo treinador tem sua filosofia de jogo, e eu tenho que me encaixar. Vai ser o meu primeiro trabalho com o Carpini”.

