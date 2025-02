Autor de golaço do Arsenal sofre com regra inusitada da Premier League

O meio-campista Ethan Nwaneri é uma das principais promessas do Arsenal e do futebol inglês. A grande questão é que o protagonismo precoce lhe causa alguns problemas até incomuns. Isso porque a Premier League conta com leis de proteção que o impede de dividir o vestiário com seus demais companheiros. Até porque ele tem somente 17 anos e vai receber tal liberação quando atingir a maioridade, no dia 21 de março.

Tal restrição, aliás, causou a irritação do técnico do Arsenal, Mikel Arteta.

“Ethan não pode ficar em nosso vestiário ainda, o que é inacreditável. Ele precisa se vestir em outro lugar, mesmo no dia do jogo”, demonstrou frustração o comandante.

O conforto do treinador dos Gunners é a parceria de Nwaneri com outro jogador promissor da equipe, o lateral-esquerdo Lewis-Skelly, seis meses mais velho que o meio-campista.

“Quando você vê esses dois (Lewis-Skelly e Nwaneri) caminhando um ao lado do outro, conversando, há um vínculo e uma química ali. Então, ter alguém próximo a ele que tem essa confiança, essa segurança, esse elo, eu acho que é uma sorte. Eles têm muita sorte de ter um ao outro”, complementou o técnico.

Arsenal planeja lapidar joia de maneira cautelosa

Coincidentemente, a dupla foi autora de dois bonitos gols na última vitória do Arsenal por 5 a 1 sobre o Manchester City, que se tornou um rival nas últimas edições da Premier League. Arteta decidiu utilizar Nwaneri com mais frequência na atual temporada. Com isso, o meio-campista já soma 22 partidas e sete gols neste período. Além disso, acumula algumas performances de destaque.

Nwaneri conquista gradativamente o prestígio com Arteta e também é dono de uma marca simbólica no Campeonato Inglês. Afinal, ele é o jogador mais jovem a entrar em campo na Premier League. Tal proeza ocorreu em 18 de setembro de 2022, ao entrar no triunfo por 3 a 0 sobre o Brentford, quando tinha 15 anos e 181 dias.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.