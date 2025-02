Wesley, do Flamengo, entra mira de Dorival para Seleção

O lateral-direito do Flamengo, Wesley, chama atenção por suas boas atuações desde a temporada passada. Assim, o jogador é um nome no radar do técnico Dorival Júnior para a Seleção Brasileira e pode entrar na pré-lista de convocações. O treinador da Amarelinha, aliás, acompanhou de perto o atleta na conquista da Supercopa do Brasil.

Wesley chegou a cinco títulos como jogador profissional. Nos dois últimos foi um dos principais jogadores: a Copa do Brasil 2024 e a Supercopa 2025. No currículo, o jovem também tem o Carioca 2024, e a Libertadores e Copa do Brasil em 2022.

O jovem já recebeu proposta oficial de cinco clubes europeus. Foram eles: Barcelona, da Espanha, quando ainda estava em baixa, Bournemouth e Aston Villa, da Inglaterra, Atalanta, da Itália, e, por último, o Zenit, da Rússia. A oferta dos russos foi a mais alta até o momento: 25 milhões de euros (cerca de R$ 151,3 milhões na cotação atual). No entanto, o Fla mira uma venda de pelo menos 30 milhões de euros (cerca de R$ 181,5 milhões).

Com nome em alta no mercado, Wesley deve deixar o clube em breve. No entanto, o Flamengo pretende segurar o lateral até pelo menos o Mundial de Clubes.

A Seleção Brasileira, aliás, será convocada para os jogos contra Colômbia e Argentina, respectivamente nos dias 20 e 25 de março, pelas Eliminatórias da Copa.

Elogios de Filipe Luís a Wesley

O técnico Filipe Luís, do Flamengo, elogiou a partida de Wesley. Além disso, garantiu que em breve o atleta estará no futebol europeu. Além disso, brincou sobre a presença do Dorival Júnior no estádio.

“É o tipo de jogador que em junho vai escolher onde ele quiser, onde ele vai querer jogar. Porque não tem teto, esse moleque é diferente. O Dorival (Júnior) estava aí, né? Mais um que vai sair (convocado) na data Fifa (risos)”, disse o treinador.

