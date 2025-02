Júnior Santos questiona expulsão e pede desculpas à torcida do Atlético

O atacante Júnior Santos, do Atlético, desculpou-se com os torcedores pela expulsão sofrida durante a vitória por 1 a 0 sobre o Athletic, na terça-feira (4), no Mineirão, pelo Campeonato Mineiro.

A expulsão, que ocorreu após o segundo cartão amarelo no segundo tempo, resultará na ausência do jogador no clássico contra o Cruzeiro, marcado para o próximo domingo, também no Mineirão.

“Foi uma noite muito difícil para dormir, mas também de muita reflexão sobre o ocorrido. Não tenho histórico de cartões, tanto que sempre estou à disposição nos jogos. Mas quero, primeiramente, pedir desculpas a todos. Embora não concorde com a expulsão, os dois lances foram com a intenção de disputar a bola e ajudar na marcação. Talvez tenha faltado bom senso, pois houve outros lances semelhantes em que não houve cartão”, comentou.

Curiosamente, Júnior Santos começou a partida no banco de reservas, sendo poupado para o clássico contra o Cruzeiro. No entanto, devido à lesão de Cuello, o técnico Cuca precisou acionar o atacante.

Com a vitória, o Atlético assumiu a liderança do Grupo A, mas ainda pode ser ultrapassado pelo Betim, que enfrenta o Pouso Alegre nesta quarta-feira (5).

