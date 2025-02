São Paulo x Mirassol, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h

O São Paulo recebe o Mirassol nesta quarta-feira (5), às 19h30, no Morumbis, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. O Tricolor Paulista perdeu sua invencibilidade na última rodada ao perder para o Santos e aposta na força da torcida para voltar a vencer. Já o Leão do Interior vem de grande momento. Afinal, apesar de perder na estreia, a equipe engatou cinco vitórias seguidas e está embalada no Estadual. Esta partida tem a cobertura da Voz do Esporte, que inicia a sua transmissão a partir das 18h, com seu tradicional pré-jogo. A narração será de Marcus Cassino.

Este São Paulo x Mirassol pelo Paulistão ainda conta com os comentários de Figueiredo Jr. Já as reportagens ficam com o carnavalesco Will Ferreira. Nao deixe de sentar o dedo na arte acima a partir das 18h para não perder nenhum detalhe deste duelo entre times de Série A do Brasileiro que querem fazer bonito no Campeonato Paulista.

