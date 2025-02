Na abertura da temporada, brasileiro projeta luta pelo título da Supercopa da China

O Shanghai Shenhua faz sua estreia na temporada nesta semana já disputando um título. Na sexta-feira (07), a equipe enfrenta o rival Shanghai Port às 8h35 (de Brasília), no Kunshan Stadium, pela Supercopa da China.

Um dos principais nomes do time é o atacante André Luís, que está focado com o grupo para a partida. O brasileiro falou sobre a preparação da equipe e destacou a importância de levantar um troféu logo na primeira partida do ano.

“Estamos trabalhando forte para chegar bem nessa decisão. Sabemos da importância desse jogo para o início da temporada e queremos começar o ano com um título. A equipe está bastante focada em acertar todos os detalhes, para que a gente entre em campo preparados para ir atrás desse troféu”, declarou.

A última edição da Supercopa da China também foi disputada pelas equipes de Shanghai. A partida marcou a estreia de André Luís pelo Shenhua, e a equipe do brasileiro conquistou o título com uma vitória pelo placar de 1 a 0.

“Será um clássico, o que torna essa partida ainda mais especial. Ano passado mostramos nossa força e conquistamos o título, e esse ano queremos repetir o feito. Vamos fazer o nosso melhor para levantar essa taça novamente e começar a temporada já dando alegria aos nossos torcedores”, completou o atacante.

