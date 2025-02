Liverpool x Tottenham: onde assistir, escalações e arbitragem

O segundo finalista da Copa da Liga Inglesa será definido nesta quinta-feira (6). Liverpool e Tottenham se enfrentam às 17h (de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal da Carabao Cup. Após a vitória do Spurs no jogo de ida, em Londres, as equipes se enfrentam em Anfield na busca da classificação. Em caso empate, o clube londrino garante a vaga na decisão. Por outro lado, os Reds precisam da vitória por ao menos dois gols de diferença para avançar sem a necessidade dos pênaltis. Quem avançar encara o vencedor de Newcastle x Arsenal na grande final.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e Disney+ (streaming).

Como chega o Liverpool

O Liverpool faz uma grande temporada sob o comando do técnico Arne Slot e, além de ser o líder isolado da Premier League, encerrou a fase de liga da Champions na primeira posição, confirmando a classificação direta para as oitavas de final da principal competição de clubes do planeta.

Além disso, o Liverpool tem a oportunidade de seguir vivo na busca de mais um título. Para isso, precisa utilizar a vantagem de jogar em casa para vencer o Tottenham e garantir a vaga na final da Copa da Liga Inglesa. Ao mesmo tempo, os Reds defendem o título da competição, uma vez que conquistaram o 10º título da Carabao Cup na última temporada.

A boa notícia para o técnico Arne Slot é que o Liverpool não terá desfalques de última hora para o jogo desta quinta-feira. Assim, apenas o lateral-direito Trent Alexander-Arnold e o zagueiro Joe Gomez, lesionados, seguem como baixas na equipe.

Como chega o Tottenham

Por outro lado, o Tottenham faz uma temporada decepcionante para seus torcedores e vê na Copa da Liga Inglesa uma oportunidade de conquistar um título em 2024/25. Para isso, um empate fora de casa garante a vaga na decisão. O último título da equipe no torneio aconteceu em 2007/08, quando venceu o Chelsea na final.

Além disso, o técnico Ange Postecoglou poderá contar com a estreia do recém-chegado Mathys Tel, jovem atacante que pertence ao Bayern de Munique e chegou por empréstimo ao time londrino.

Porém, o Tottenham ainda enfrenta uma série de baixas no elenco. Isto porque Solanke, Romero, Maddison, Udogie, Vicario, Werner, Odobert, Johnson e Dragusin, lesionados, estão fora da partida desta quinta-feira.

Liverpool x Tottenham

Semifinal da Copa da Liga Inglesa (jogo de volta)

Data e horário: quinta-feira, 06/02/2025, às 17h (de Brasília).

Local: Anfield, em Liverpool (ING).

Liverpool: Alisson; Conor Bradley, Konaté, Van Dijk e Robertson (Tsimikas); Gravenberch, Mac Allister e Szoboszlai; Mohamed Salah, Gakpo e Luis Díaz. Técnico: Arne Slot.

Tottenham: Antonín Kinsky; Pedro Porro, Archie Gray (Van de Ven), Ben Davies e Spence; Bissouma e Rodrigo Bentancur; Mikey Moore, Kulusevski e Heung-min Son; Richarlison. Técnico: Ange Postecoglou.

Árbitro: Craig Pawson (ING).

VAR: Michael Salisbury (ING).

