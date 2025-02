Santos x Botafogo-SP, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h05

O Santos, em jogo que marca a restreia de Neymar, recebe o Botafogo-SP nesta quarta-feira (04/02), às 21h35, na Vila Belmiro, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. O Peixe espantou a má fase na última rodada ao vencer o São Paulo no clássico e reencontrar o caminho das vitórias. Já o clube de Ribeirão Preto tem a pior campanha da competição até aqui, com nenhuma vitória, três empates e três derrotas. E a Vozdo Esporte não iria deixar de fazer a cobertura desta partida. Tudo começa com o tradicional pré-jogo, às 20h05, sob o comando do elétrico Christian Rafael, que também estará na narração assim que a bola rolar.