América x Cruzeiro, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h30

Nesta quarta-feira (05), Belo Horizonte vai parar para o duelo entre América e Cruzeiro. É o segundo clássico do Campeonato Mineiro de 2025. A partida, válida pela sexta rodada da fase de grupos, ocorrerá no Independência, a partir das 22h (de Brasília).Vice-líder do Grupo B com 11 pontos, apenas um a menos que o Athletic, o Coelho busca surpreender um de seus grandes rivais, para quem nãoperde no Estadual há cinco anos. vencendo, assume a ponta. A Raposa lidera o Grupo C, com dez pontos. Este jogo terá a transmissão da Voz do Esporte. A abertura da JOrnada esportiva será às 20h30,com o tradicional esquenta. E assim que a bola rolar, Ricardo Froede estará na narração.