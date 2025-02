Com lei do ex e gol de estreante, Milan vence a Roma e é semifinalista da Copa da Itália

Sem conquistar a Copa da Itália desde a temporada 2002/03, o Milan deu um importante passo rumo ao título. Nesta quarta-feira (5), a equipe comandada pelo português Sérgio Conceição bateu a Roma, no San Siro, por 3 a 1, pelas quartas de final, e é o segundo semifinalista da competição – o primeiro foi o Bologna, na última terça (4).

A lei do ex castigou os romanistas, já que dois gols dos Rossoneri foram de Abraham, ex-jogador do time da capital. O outro? Do estreante João Félix, anunciado ainda nesta semana. O Milan espera, então, pelo vencedor de Inter x Lazio, que só se enfrentam no dia 25.

Lei do ex castiga a Roma

O Milan saiu na frente logo aos 15′ e com direito a lei do ex, aliás. Após chute forte de Reijnders, Svilar deu rebote para o lado esquerdo da área. Theo Hernández ficou com a sobra e cruzou de primeira. Tommy Abraham subiu lá no terceiro andar, quase parou no ar, e testou no cantinho do goleiro sérvio.

A resposta da Roma foi com Shomurodov, após lindo passe de Dybala. O camisa 14 experimentou de longe e fez Maignan espalmar para fora. O arqueiro quase se complicou no lance, aliás. Na sequência, Tomori quase dobrou a vantagem do Milan. Pulisic fez cruzamento perfeito, o zagueiro se antecipou a Svilar e testou por cima do gol, errando, assim, por centímetros.

Pouco depois, Pisilli acertou o travessão de Maignan e quase igualou o duelo, que era um legítimo lá e cá após o gol inaugural do Milan. Logo no lance seguinte, o goleiro francês trabalhou novamente: Dybala chutou cruzado da quina da área e quase deixou tudo igual.

Como quem não faz leva, o Milan chegou ao segundo gol. E novamente com lei do ex! Em contra-ataque espetacular, Abraham aproveitou passe de Theo Hernández (de novo) e, de direita, tirou de Svilar para, enfim, dobrar a vantagem milanista.

Mudanças e estreantes decisivos

A Roma entrou no jogo, muito graças às substituições de Renato Marín. Ele fez três mexidas no intervalo, e Dovbyk, um dos que entraram, anotou logo aos 8′, recolocando o time da capital na partida.

Falando em substituições, Sérgio Conceição deu o troco e colocou dois estreantes em campo: Santi Giménez e João Félix. Apenas 12 minutos depois, aos 27′, a troca deu certo. O próprio Giménez, ex-Feyenoord, deu lindo passe para o português, emprestado pelo Chelsea. Com uma cavadinha espetacular, o camisa 79 fez um lindo gol, dando números finais ao duelo no San Siro e garantindo a vaga Rossonera.

Próximos passos de Milan e Roma

Agora, classificado para a semifinal, o Milan espera o vencedor do duelo entre Inter e Lazio, que se enfrentam apenas no dia 25 de fevereiro, em Milão. O time do técnico Sérgio Conceição volta a campo já no sábado (8), quando visita o Empoli (16º), pela 24ª rodada do Campeonato Italiano. Por lá, o Milan vem na modesta oitava colocação, com 35 pontos.

A Roma, por sua vez, dá adeus à Copa e se vira para o Italiano, onde está em nono, com 31 pontos. No domingo (9), enfrenta o Venezia, fora de casa, também pela 24ª rodada.

