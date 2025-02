Youtuber compra espaço na camisa de adversário do Real Madrid

O Youtuber Ibai Llanos adquiriu espaço na camisa do Leganés, time que perdeu para o Real Madrid, nos acréscimos, por 3 a 2, nesta quarta-feira (5). O influenciador teve seu logo estampado na camisa azul e branca do clube, localizado nos arredores de Madri.

“Hoje, Ibai Llanos vestirá nossa camisa na partida das quartas de final da Copa do Rei contra o Real Madrid”, publicou o Leganés em sua conta na rede social X antes de o jogo começar. “Espero que ele nos traga sorte!”.

Em vídeo divulgado no X (antigo Twitter), o Youtuber expressou o desejo de divulgar a marca do clube.

“Espero que as pessoas gostem [da colaboração] e que aqueles que ainda não conheciam o clube, especialmente meus seguidores da América Latina, passem a ter mais carinho por ele”, concluiu.

No entanto, o youtuber não deu sorte ao Leganés. O Real Madrid abriu 2 a 0, com Modric e Endrick. Juan Cruz fez dois gols e deixou tudo igual para o time da casa. Contudo, nos acréscimos, o jovem Gonzalo García fez de cabeça e garantiu a classificação dos Merengues à semifinal da Copa do Rei.

