Atlético confirma entorse, e Cuello vira dúvida para clássico contra o Cruzeiro

O técnico do Atlético, Cuca, enfrenta mais um problema para o clássico contra o Cruzeiro, no domingo, no Mineirão, pelo Campeonato Mineiro. O atacante Cuello sofreu um entorse no tornozelo esquerdo e é dúvida para a partida.

O jogador sentiu um desconforto durante o aquecimento para o jogo contra o Athletic, na terça-feira (4), no Mineirão, também pelo estadual. No entanto, ele se recuperou e optou por seguir para o jogo. No entanto, durante a partida, ao tentar um cruzamento leve, Cuello sentiu novamente a dor e caiu no gramado.

O Atlético não costuma divulgar o tempo estimado de recuperação dos jogadores. Porém, devido ao curto período até o clássico, a tendência é que Cuello não esteja disponível. O jogador já iniciou o tratamento para a lesão.

Curiosamente, Cuca havia escalado Cuello para preservar Júnior Santos, mas o atacante acabou recebendo dois cartões amarelos e foi expulso, ficando fora do clássico.

Dessa forma, Cuca precisará ajustar sua escalação para o jogo contra o Cruzeiro no próximo domingo, alterando a formação que vinha utilizando nas últimas partidas.

