Lucas Maticoli, goleiro do Nova Iguaçu, analisa confronto contra o Botafogo

As equipes do Nova Iguaçu e Botafogo se enfrentam nesta quinta-feira (6) em duelo válido pela oitava rodada do Campeonato Carioca. Com 12 pontos, a Laranja Mecânica ocupa a terceira posição, enquanto o Fogão, com um jogo a menos, soma nove e é o sexto colocado.

Aliás, na última rodada, o time da Baixada Fluminense venceu a Portuguesa por 1 a 0 e se reencontrou com a vitória após dois empates e uma derrota nos últimos três jogos.

“Essa vitória fora de casa foi muito importante. Mostramos a força do grupo e reafirmamos nosso compromisso de brigar na parte de cima da tabela e buscar uma vaga na semifinal”, disse o goleiro Lucas Maticoli.

Contratado este ano, Lucas tem liderado a defesa da Laranja Mecânica, que está entre as cinco melhores do campeonato, com apenas cinco gols sofridos. Ele atribui a solidez defensiva ao trabalho coletivo de toda a equipe.

“Estamos com uma defesa sólida, fruto do trabalho coletivo de todos os jogadores. A marcação começa com o centroavante, que pressiona e, muitas vezes, faz a bola chegar enfraquecida ao setor defensivo. Além disso, a comissão técnica sempre nos orienta com análises em vídeo e exercícios em campo para corrigir erros. Esse trabalho conjunto tem dado certo, e precisamos mantê-lo”, explicou o goleiro.

Lucas analisa o Botafogo, campeão da Libertadores

Para o próximo jogo, a equipe encara a partida como uma decisão. O Botafogo busca se redimir após a derrota na Supercopa do Brasil. Com dois clássicos nas últimas cinco rodadas, perder para o Nova Iguaçu pode complicar as chances de classificação para a semifinal.

“O Botafogo é uma grande equipe, atual campeão da Libertadores e do Brasileirão. Devemos encarar essa partida como uma decisão. Claro que entramos sempre para vencer, mas sabemos da qualidade do adversário. Se não der para ganhar, o empate não é ruim. No entanto, nosso objetivo inicial é sempre conquistar os três pontos”, analisou Maticoli.

