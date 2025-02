Regularizado no BID, Cédric pode fazer sua estreia pelo São Paulo

O lateral-direito Cédric Soares, novo reforço do São Paulo, teve seu nome registrado no Boletim Informativo Diário (BID) e está apto para estrear. A tendência é que ele atue no confronto contra o Bragantino, neste sábado (08), pelo Campeonato Paulista, em Bragança Paulista.

Cédric chega para suprir a ausência de Rafinha, que deixou o clube no início da temporada e retornou ao Coritiba. Diante disso, a diretoria agiu rapidamente no mercado e contratou o português. No entanto, o lateral não entra em campo há quase um ano, desde que deixou o Arsenal, da Inglaterra.

VEJA MAIS: Casares vê elenco do São Paulo pronto para 2025: ‘Zubeldía tem as peças’

Contudo, o jogador assinou contrato até o final de abril e, inicialmente, deve disputar o Campeonato Paulista, a Libertadores e o início do Campeonato Brasileiro. Caso receba uma avaliação positiva da comissão técnica de Zubeldía e da diretoria, seu vínculo poderá ser estendido até o final de 2025.

Carreira do novo lateral do São Paulo

Aos 33 anos, Cédric Soares iniciou sua carreira no Sporting, de Portugal, e passou também por Southampton, Inter de Milão, Arsenal e Fulham. Por fim, defendeu a seleção portuguesa e integrou o elenco campeão da Eurocopa em 2016.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.