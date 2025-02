Calleri celebra fim de jejum: ‘Muito feliz’

O atacante Jonathan Calleri marcou um dos gols da partida na goleada que o São Paulo aplicou no Mirassol, por 4 a 1, nesta quarta-feira (5). Assim, no Morumbis, o jogador encerrou um jejum de mais de quatro meses sem marcar pelo Tricolor.

“A verdade é que estou muito feliz, não estavam saindo os gols, mas a vontade estava. A torcida reconhece. Eu toquei na bola, então são dois gols para mim (risos). Estou feliz, sinto que estava bem, mas quando não tem gol parece que está tudo ruim”, disse o atacante após a partida.

O argentino colocou o Soberano novamente na frente do placar ao marcar o segundo gol da partida, enquanto estava empatada em 1 a 1. No lance, o camisa 9 recebeu cruzamento de Igor Vinícius e mandou de carrinho para balançar as redes, aos 49 minutos do primeiro tempo. O atleta não marcava desde o dia 25 de setembro de 2024.

O jogador brincou sobre o fato de ter feito dois gols na partida porque, no lance do primeiro gol, Oscar mandou cruzamento na área e o atacante foi na bola. Porém, segundo a arbitragem, a bola entrou na meta sem encostar no atleta.

Com Calleri, o São Paulo volta a atuar pelo Paulistão no próximo sábado (8), contra o RB Bragantino, no Estádio Nabi Abi Chedid, pela oitava rodada do Estadual. O Tricolor está na liderança do Grupo C, com 13 pontos conquistados.

