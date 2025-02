São Paulo goleia Mirassol e amplia vantagem na liderança do Grupo C

O São Paulo venceu o Mirassol por 4 a 1 nesta quarta-feira (5), no Morumbis, pela sétima rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. Os gols da vitória do Tricolor foram marcados por Oscar e Calleri no primeiro tempo e, para fechar a conta, Enzo Díaz e André Silva marcaram no segundo.

Com o resultado, o Soberano amplia a vantagem na primeira colocação do Grupo C, com 13 pontos. Com a derrota, o Leão Caipira deixou de assumir novamente o primeiro lugar do Grupo A, que tem o Corinthians no topo da tabela, e fica com 15 pontos, três a menos que o Timão.

São Paulo abre vantagem com Oscar e Calleri

Os donos da casa começaram mantendo a posse de bola e, assim, abriram o placar logo aos oito minutos de jogo, com Oscar. O meia recebeu a bola pela esquerda, cruzou para a área e Calleri fez a movimentação para cabecear para o gol. Porém, o atacante não encostou na bola, que entra na meta adversária. O Tricolor seguiu pressionando o Leão Caipira no ataque nos minutos seguintes. Aos 18, quase o segundo, da mesma forma que o primeiro. Afinal, Oscar cruzou para Calleri pelo lado esquerdo, mas o atacante não conseguiu finalizar.

A resposta dos visitantes veio aos 21, quando Chico Kim teve boa chance, mas não conseguiu acertar o cabeceio na pequena área. Porém, aos 24, o empate veio com Gabriel. Lucas Ramon cruzou para o meia pela direita e, assim, o camisa 27 dominou e balançou as redes. Já aos 32, o Soberano perdeu uma grande chance com Oscar, que mesmo livre na pequena área, mandou a bola para fora. O Mirassol assustou colocando uma bola no travessão aos 44 minutos com Iury Castilho, mas foi marcado impedimento no lance.

Já nos acréscimos, o São Paulo foi para cima. Então, aos 47, quase marcou com Calleri e, dois minutos depois, enfim, o argentino balançou as redes após longo jejum. O camisa 9 recebeu cruzamento de Igor Vinícius e mandou de carrinho para colocar os mandantes novamente na frente do placar e marcar seu primeiro gol na temporada.

Enzo Díaz e André Silva fecham a conta

Segunda etapa começou mais parada e faltosa, sem grandes perigos e mais troca de passes. A primeira grande chance veio apenas aos 17 minutos e foi dos visitantes. Após boa jogada pela direita, Iury Castilho recebeu dentro da pequena área e, sozinho, o atacante fura e deixa de marcar o que seria o gol de empate. Aos 34, mais uma chance para o Mirasso. A equipe saiu em contra-ataque com bela jogada de Davó, que encontrou Guilherme Pato na área, mas o atacante finalizou para fora.

Assim, quem marcou novamente foi o São Paulo, aos 39. Enzo Díaz fez seu primeiro gol com a camisa tricolor após Oscar receber de Ferreirinha e tocar para o meio da área. Assim, o lateral entrou livre e marcou o dele. Logo depois, aos 41, Pablo Maia mandou uma bomba na trave. Por fim, para fechar a conta, André Silva marcou o dele após receber de Erick, tirar a marcação e bater na saída do goleiro Muralha.

Agora, pela oitava rodada do Campeonato Paulista, o Leão Caipira recebe o Noroeste no próximo sábado (8), às 16h (de Brasília), no Campos Maia. Por outro lado, o Tricolor visita o RB Bragantino no mesmo dia, às 18h30, no Estádio Nabi Abi Chedid.

SÃO PAULO 4X1 MIRASSOL

Campeonato Paulista – 7ª Rodada

Data: 05/02/2025

Local: Estádio do Morumbis, São Paulo (SP)

SÃO PAULO: Rafael, Igor Vinicius (Ferraresi, 21’/2ºT), Arboleda, Sabino e Enzo Diaz; Pablo Maia e Alisson (Bobadilla, 34’/2ºT); Lucas (Erick, 42’/2ºT), Luciano (Ferreira, 21’/2ºT) e Oscar; Calleri (André Silva, 35’/2ºT). Técnico: Luis Zubeldía

MIRASSOL: Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, David Braz (Alan Empereur, 14’/2ºT) e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho, Gabriel e Chico Kim (Clayson, 14’/2ºT); Negueba (Guilherme Pato, 31’/2ºT)e Iury Castilho (Davó, 30’/2ºT). Técnico: Eduardo Barroca

Gols: Oscar, aos 8′/1ºT (1-0); Gabriel, aos 24’/1ºT (1-1); Carelli, aos 49’/1ºT (2-1); Enzo Díaz, aos 39′/2ºT (3-1); André Silva, aos 45′/2ºT (4-1)

Árbitro: João Vitor Gobi

Assistentes: Luiz Alberto Andrini Nogueira e Denis Matheus Afonso Ferreira

VAR: Adriano de Assis Miranda

Cartões amarelos: Igor Vinícius, Zubeldía – Técnico, Luciano, Rafael (SAO); João Victor (MIR)

Cartões vermelhos: ——-

