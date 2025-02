Athletico x São Joseense: onde assistir, escalações e arbitragem

Na busca pela segunda sequência de vitórias na temporada, o Athletico entra em campo nesta quinta-feira (06). Às 20h, o Furacão encerra a oitava rodada do Campeonato Paranaense, contra o São Joseense, na Ligga Arena.

Depois de uma série de quatro jogos sem vitórias, o Furacão bateu o Andraus no final de semana e quer manter o embalo no torneio. Por outro lado, o São Joseense venceu a primeira partida na última rodada e pode deixar a zona de rebaixamento se surpreender na Arena da Baixada.

Onde assistir

A partida terá transmissão exclusiva através do canal do Athletico no YouTube, apenas para membros.

Como chega o Athletico

Depois da reabilitação no campeonato, o Furacão tenta voltar a vencer em casa após duas partidas. O Rubro-Negro tem alguns desfalques, já que jogadores foram suspensos por conta da briga no clássico contra o Coritiba. Mycael, Fernando e Felipinho receberam dez jogos de punição, enquanto Isaac está punido em oito partidas.

Com isso, Santos deve fazer a sua reestreia no gol do Furacão. Nas outras posições, Barbieri deve improvisar Léo na lateral esquerda, já Falcão deve atuar no meio de campo. Além disso, Mastriani voltou a ser relacionado após se recuperar de lesão.

Como chega o São Joseense

Lanterna da competição, o Tricolor chega motivado após a primeira vitória no torneio. Ageu Gonçalves irá para o seu segundo jogo no comando do time da Região Metropolitana. Para o jogo na Baixada, o São Joseense deve contar com Henrique Vermudt na zaga e o retorno de João Victor no ataque.

ATHLETICO X SÃO JOSEENSE

Campeonato Paranaense – 8ª Rodada

Data e horário: 5/2/2025, às 20h (de Brasília)

Local: Ligga Arena, Curitiba (PR)

ATHLETICO: Santos; Dudu, Belezi e Léo; Raul, Falcão e João Cruz; Luiz Fernando, Leozinho (Velasco) e Alan Kardec. Técnico: Pedro Caixinha

SÃO JOSEENSE: Cayo Felipe; Igor Dutra, Dirceu, Henrique Vermudt e Espeto; Darlan Bispo, Felipe Vieira, Thomaz e Thiaguinho; João Victor e Thomazel. Técnico: Ageu Gonçalves.

Árbitro: Cristian Emanuel Rocha Lima.

Assistentes: Geovany José Roncaratte e Ideidy Henrique Costa.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.