Fluminense vence o Vasco, de virada, e reage no Campeonato Carioca

Em um clássico no Mané Garrincha, o Fluminense venceu pela segunda vez na temporada de 2025. Afinal, o Tricolor bateu o Vasco por 2 a 1, de virada, pela 8ª rodada do Campeonato Carioca. Coutinho abriu o placar no primeiro lance de perigo da partida, enquanto Thiago Silva, de cabeça, e Cano, viraram para o Tricolor. Com o triunfo, os comandados do técnico Mano Menezes chegam a 10 pontos, na 6ª colocação, enquanto o Cruz-Maltino segue com 13, em terceiro.

Na próxima rodada, o Cruz-Maltino só voltará a campo na segunda-feira (10), às 20h (de Brasília), no Lourivaldão, diante do Sampaio Corrêa. O Tricolor de Laranjeiras, por sua vez, terá outro clássico pela frente no sábado (8), contra o Flamengo, no Maracanã, às 16h30 (de Brasília).





Gol relâmpago

No primeiro lance de perigo da partida, o Vasco abriu o placar no Mané Garrincha. Thiago Santos deu um passe na fogueira para Gabriel Fuentes, que perdeu a bola para Paulinho. O meio-campista acionou Vegetti no lado direito para encontrar Coutinho livre na área para estufar a rede.

Xerife salva

Depois de ficar em desvantagem no placar, o Fluminense se lançou ao ataque e por pouco não deixou tudo igual. Com a bola na área, Canobbio tabelou com Fuentes e ganhou a dividida com Jair. Assim, o uruguaio tentou colocar no ângulo de Léo Jardim, porém Lucas Oliveira evitou o gol tricolor.

Monstro comemora

Após uma falta no lado direito, Jhon Arias foi para a cobrança e colocou a bola na cabeça de Thiago Silva. Dessa forma, o zagueiro cabeceou no canto de Léo Jardim para deixar tudo igual no placar. Com o empate, o Tricolor subiu de produção e quase conseguiu a virada. O colombiano apareceu bem e arriscou de longe, entretanto mandou por cima.

Lei do ex aparece

Dentro da área, Arias tentou achar um espaço para finalizar, mas não consegue. Então, a bola sobrou para Gabriel Fuentes, que chutou forte para o desvio de Cano. O argentino voltou a marcar contra o seu ex-clube e segue na briga pela artilharia do Campeonato Carioca. Ainda no primeiro tempo, Guga acertou um ótimo lançamento para o Arias, que tentou encobrir o goleiro Léo Jardim, mas parou no arqueiro.

Tricolor no ataque

Na volta do intervalo, o árbitro deu um cartão vermelho para Sidnei Lobo, auxiliar do Fluminense, por reclamação. O Vasco, por sua vez, tenta chegar ao empate por cima, quando Hugo Moura, de cabeça, mandou para fora. Mas quem quase chegou ao terceiro foi o Tricolor. Arias, em mais uma cobrança de falta, achou Thiago Silva, que errou desta vez.

Por fim, o Cruz-Maltino até tentou empatar, mas não teve força para construir jogadas de perigo. Assim, os comandados do técnico Mano Menezes quase fizeram mais um com Facundo Bernal, que mandou no canto, entretanto para fora. O uruguaio, por sinal, tirou a bola de cabeça, no último lance da partida.

VASCO 1 x 2 FLUMINENSE

8ª rodada do Campeonato Carioca 2025 – Taça Guanabara

Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF)

Data e horário: quarta-feira, 05/02/2025, às 21h30 (de Brasília)

Gols: Coutinho 1’/1ºT (1-0); Thiago Silva 31’/1ºT (1-1); Cano 40’/1ºT (1-2)

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique (Bruno Lopes 33’/2ºT), João Victor, Lucas Oliveira e Lucas Piton; Hugo Moura (Pum Rodríguez 16’/2ºT), Jair (Matheus Carvalho 33’/2ºT), Tchê Tchê, Paulinho, Coutinho (Payet 30’/1ºT); Vegetti. Técnico: Fábio Carille.

FLUMINENSE: Fábio; Guga, Thiago Silva, Thiago Santos e Gabriel Fuentes; Martinelli (Facundo Bernal 25’/2ºT), Hércules, Arias; Canobbio (Paulo Baya 38’/2ºT), Riquelme Felipe (Lima 16’/2ºT) e Cano (Serna 25’/2ºT). Técnico: Mano Menezes.

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Assistentes: Gustavo Mota Correia (RJ) e Daniel de Oliveira Alves Pereira (RJ)

VAR: Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ)

Cartões Amarelos: Paulinho, Matheus Carvalho e Hugo Moura (VAS); Gabriel Fuentes, Thiago Silva e Facundo Bernal (FLU)

Cartões Vermelhos: Sidnei Lobo (auxiliar do Fluminense)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.