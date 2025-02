Roger Machado comenta pressão para Gre-Nal: ‘Faz parte’

O técnico Roger Machado, do Internacional, vai comandar a equipe em um Gre-Nal pela primeira vez na próxima rodada do Campeonato Gaúcho. Dessa forma, o treinador comentou após a vitória do Colorado por 3 a 0 no Brasil de Pelotas nesta quarta-feira (5),sobre a pressão para a partida.

“O que me preocupa é trabalhar os dias que antecedem pensando no coletivo, e não na atmosfera que eu devo encontrar na Arena. O processo de pressão faz parte do jogo e cabe ao profissional administrar da melhor forma. Não é uma semana igual às outras. A ansiedade é diferente, mas boa porque faz você estar mais atento. Meu foco não estará na recepção que terei, mas na motivação do nosso grupo, que lida bem nos momentos de maior pressão. O clássico tem o favoritismo dividido por ser início de temporada. Já disputei um em casa e agora um fora. Espero ser bem recebido, sim, mas quando a rivalidade entra em campo você sabe como acontece “, disse.

Vale ressaltar que Roger Machado já foi técnico do Grêmio e vai reencontrar a torcida agora como comandante do principal rival.

Internacional e Grêmio, portanto, se enfrentam no próximo sábado (8), às 21h (de Brasília), na Arena do Grêmio, pela sexta rodada do Campeonato Gaúcho.

