Arias analisa triunfo do Fluminense e crê em evolução no ano: ‘Processo de construção’

Em seu segundo clássico na temporada, o Fluminense necessitava vencer para ainda sonhar com uma vaga nas semifinais do Campeonato Carioca. Assim, o Tricolor saiu em desvantagem logo no primeiro minuto, entretanto conseguiu a virada por 2 a 1 sobre o Vasco ainda no primeiro tempo. Em campo, Arias comandou o triunfo e falou sobre a atuação da equipe, que agora soma 10 pontos, na 6ª colocação.

“Eu acho que é uma vitória importante, que estávamos devendo para nosso torcedor. Sabemos que para eles era importante que a gente vença no clássico. Uma partida muito correta. Tivemos a chance de fazer um placar mais elástico. Estamos coletando frutos de um trabalho que vem sendo feito desde o começo da pré-temporada”, disse o colombiano que projeta evolução do time ao longo da temporada.

“Com o passar dos jogos e dos treinos, estamos chegando em uma melhor forma física e técnica. Somos autocríticos. Sabemos que ainda estamos num processo de retorno, num processo de construção. A vitória dá um alívio, mas temos a responsabilidade de melhorar”, completou.

Dessa forma, em campo, o colombiano atuou mais centralizado e mostrou que por ali também tem plenas condições de ajudar a equipe na temporada. Soube encostar nos pontas quando necessário e ditou o ritmo do Fluminense, sabendo controlar ou soltar a bola nos momentos oportunos.

Por fim, na próxima rodada, o Tricolor de Laranjeiras, por sua vez, terá outro clássico pela frente no sábado (8), contra o Flamengo, no Maracanã, às 16h30 (de Brasília).

