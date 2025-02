Neymar rebate críticas de Jorge Jesus: ‘Era completamente diferente’

A reestreia de Neymar pelo Santos reacendeu uma polêmica que iniciou o processo do retorno do craque ao Peixe. Três semanas atrás, quando o brasileiro ainda estava no Al-Hilal, Jorge Jesus declarou que o jogador não tinha mais condições de competir com os demais companheiros de time.

Após atuar mais de 50 minutos contra o Botafogo-SP e demonstrar uma boa atuação, Neymar comentou pela primeira vez as falas de seu ex-treinador. O craque disse que o que acontecia no clube árabe era o oposto e que colocou muitas dúvidas na cabeça do português.

“Obviamente fiquei muito chateado com as palavras do Jorge Jesus, quando ele falou que eu não estava em condição igual a da equipe. Nos treinamentos era completamente diferente, eu demonstrava que estava sim apto a jogar, estava sim nas condições iguais aos atletas. Quando a gente fazia coletivo quem decidia era eu. Então eu colocava um monte de minhoca na cabeça dele”, afirmou, em entrevista à Cazé TV.

Neymar ainda confessou que estava ansioso para retomar aos gramados, depois de três meses fora. Para o craque, essa seria a única maneira de provar que o treinador estava errado e que ele poderia demonstrar o seu valor.

“Eu nem gosto de falar sobre isso, eu nem gosto de criar esses assuntos polêmicos, não é o que eu gosto de fazer. Mas é a realidade, quando ele deu essa informação eu sabia que quando eu entrasse em campo eu mostraria uma coisa diferente. Fica aí, o campo fala, é o único lugar onde eu consigo me defender”, ressaltou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.