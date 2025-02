Jemerson analisa derrota do Grêmio: ‘Não jogou bem’

O Grêmio perdeu para o Juventude por 2 a 0 nesta quarta-feira (5), pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho. Dessa forma, Jemerson lamentou o resultado, mas já projetou o próximo confronto do Tricolor: o clássico contra o Internacional.

“Triste pela derrota, né? Triste pela desempenho. A gente sabe que não jogou tão bem como a gente vinha jogando. Não implementou bem o que vinha implementando. Mas sabemos que o trabalho tá sendo bem feito. Uma hora a derrota ia chegar, a gente ia sofrer gol. É uma pena, mas levantar a cabeça porque sabe que tem um Gre-Nal. Vamos fazer tudo pra gente sair com vitória”, disse Jemerson.

O Juventude marcou dois gols em cinco minutos na reta final do segundo tempo. Primeiro, Batalla balançou as redes e depois Jean Carlos, de falta, ampliou. Apesar da derrota, o Grêmio permanece na liderança do Grupo A com 10 pontos em cinco jogos.

Mais cedo, o Internacional teve um resultado diferente. O Colorado venceu por 3 a 0 o Brasil de Pelotas no Beira-Rio. Grêmio e Internacional, portanto, se enfrentam no próximo sábado (8), às 21h (de Brasília), na Arena do Grêmio, pela sexta rodada do Campeonato Gaúcho.

