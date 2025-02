Auxiliar do Santos avalia reestreia de Neymar: ‘Surpreendeu’

O primeiro jogo de Neymar em seu retorno ao Santos teve uma novidade no banco de reservas. Pedro Malta comandou o Peixe de forma interina no empate contra o Botafogo-SP, substituindo Pedro Caixinha, expulso contra o São Paulo.

O treinador destacou que o craque apresentou boas condições desde quando se apresentou e que precisava de ritmo. Outro ponto levantado por Malta é a surpresa com sua atuação nesta primeira partida após três meses fora de jogos oficiais.

“O Neymar se apresentou em boas condições físicas desde quando começou a trabalhar conosco. Só que uma coisa é ter condição física de treino e outra ter de jogo. Faltava ali ainda algum ritmo de jogo. Nesse sentido, nós optamos por não entrar de início com o jogador e, nas circunstâncias do jogo, colocar no segundo tempo. É inevitável falar da qualidade do Neymar e o que apresentou no campo. Surpreendeu pelos níveis físicos que conseguiu apresentar durante todo o segundo tempo. Então sem dúvidas que a estreia dele foi mais do que boa na minha opinião”, ressaltou.

Malta deixou claro que Neymar não iniciou a partida apenas pelo ritmo de jogo. Ainda não se sabe se o craque estará no final de semana, na partida contra o Novorizontino, e se será titular na sequência do torneio.

“Um jogador com a qualidade do Neymar tem que jogar, não pode estar no banco. A única razão pela qual não jogou foi simplesmente necessita de ritmo de jogo. E como viu, poderíamos pensar em colocá-lo por 30 minutos, mas nos 45 ou mais minutos que jogou, jogou em alto nível e ficamos bastante contentes com o desempenho dele. Até o dia do jogo muita coisa pode acontecer, é uma questão de ao longo da semana avaliarmos como ele se sente de recuperação deste jogo”, pontuou.

Malta admite relaxamento

Questionado se o retorno de Neymar poderia ter dado um espírito mais leve a partida, o treinador usou outro caminho. Malta recordou a boa atuação contra o Santos e afirmou que o relaxamento contra o Botafogo é algo natural por conta da situação do adversário no torneio.

“Os nossos jogadores já tinham em mente a importância deste jogo. Quando você vem de um jogo como contra o São Paulo e depois do que a gente conseguiu fazer, que são os níveis que a equipe quer. E claro que quando a gente com o adversário, não tirando o mérito, que esteja onde o adversário se encontra, a tendência é que haja algum relaxamento neste sentido. Todos nós estávamos focados que isso poderia acontecer, e tentamos que isso não acontecesse. A equipe entrou bem, o que se passou é que encontramos um adversário bem mais fechado e é sempre mais difícil de encontrar os espaços”, destacou.

