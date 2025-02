Mano elogia postura do Fluminense em vitória sobre o Vasco: ‘Deu uma resposta importante’

O Fluminense necessitava voltar a vencer para ainda sonhar com uma vaga nas semifinais do Campeonato Carioca. Assim, o time cumpriu bem a expectativa ao bater o Vasco, de virada, por 2 a 1, no Mané Garrincha, pela 8ª rodada. Na coletiva de imprensa, o técnico Mano Menezes afirmou que a equipe deu uma resposta positiva e que soube controlar a partida diante do rival.

“É sempre muito difícil você tomar um gol no início, mas tem o outro lado que é bom. Tem 90 minutos para conseguir empatar e virar. O importante era retomar a tranquilidade e certamente passamos por alguns minutos de instabilidade. O erro principal não foi do Fuentes, mas sim do passe, que entrou atrás do jogador. ele teve que consertar e perdeu a bola e sofremos o gol assim”, explicou.

“Depois de 10 minutos a equipe se recuperou bem, soube controlar a partida e foi superior quase todo clássico. Poderíamos merecer até mais gols. É uma vitória importante, porque nos recoloca na disputa das quatro vagas, que é o objetivo dessa fase. A postura foi boa, e a equipe competiu durante os 90 minutos, com uma condição de estar melhor, equilibrando todos, com uma base”, acrescentou.

Construir um alicerce para a temporada

Com o resultado, o Tricolor agora soma 10 pontos e ocupa a 6ª colocação restando três rodadas para o fim da Taça Guanabara (primeira fase). Nesse sentido, a equipe carioca terá pela frente duelos com Flamengo, Nova Iguaçu e Bangu para tentar encerrar essa fase entre os quatro primeiros. Para o treinador, o foco também é construir um alicerce para o restante da temporada.

“A vibração não vem do nada, não adianta fazer uma preparação forte se eles não estão preparados de forma adequada para estar assim. O atleta se prepara no todo, e a parte física interfere na mental. Um caminho que a gente tinha que passar e até entendo a preocupação do torcedor. Mesmo quem foi bem em uma partida, teve dificuldade em outras. A equipe deu uma resposta num todo muito importante. Algo que vai nos levar para conquistar uma das quatro vagas. O início foi difícil, pois o final da última temporada foi difícil. As pessoas não querem a explicação, querem sangue e tumulto. Já vi muita gente iniciar mal ganhando, pois não construiu o alicerce para sustentar a casa. Estamos construindo esse alicerce para fazer uma temporada melhor que a doa ano passado”, analisou.

Por fim, na próxima rodada, o Tricolor de Laranjeiras terá outro clássico pela frente no sábado (8), contra o Flamengo, no Maracanã, às 16h30 (de Brasília).

