‘O empate nos premiou’, afirma Wesley Carvalho, técnico interino do Cruzeiro

Além disso, o comandante interino da Raposa deu explicações sobre o estilo de construção de jogo no meio-campo para chegar com velocidade ao ataque.

“Os jogadores entenderam e compraram a ideia, que é de muita saída com construção dos volantes. O que gera a dúvida no adversário para te marcar. A prova disso é que eles entenderam e estamos gerando bastante chances de gol”, detalhou.

Com o intervalo curto de preparação para o duelo contra o Atlético, no domingo (9), Wesley Carvalho disse que os ajustes serão mais na base da conversa a fim de não desgastar ainda mais o time celeste. A expectativa é a de que Leonardo Jardim, que assumirá o comando técnico, esteja no Mineirão para acompanhar o clássico.

Wesley Carvalho, aliás, tratou de externar o bom diálogo que já teve com o técnico português e o incentivo para colocar suas ideias em prática diante do América-MG.

“Vamos abraçá-lo. Está me recebendo muito bem, sendo aberto e me deixando bem à vontade para colocar as minhas ideias e projetar o jogo como eu achar melhor. Espero aprender muito com ele e que isso possa acrescentar muito na minha experiência como treinador”, encerrou o interino.

O clássico de domingo marcará a despedida de Wesley Carvalho no comando da equipe celeste. A classificação direta para a semifinal pode ocorrer diante de rival, e com uma rodada de antecedência.