São Paulo deve ter reservas contra o RB Bragantino

Após golear o Mirassol por 4 a 1 nesta quarta-feira (05/02), no Morumbis, pela sétima rodada do Paulistão, o São Paulo pode ter um time reserva em seu próximo compromisso. A estratégia faz parte do planejamento de Luis Zubeldía para este início de temporada em preservar os titulares e dar minutos para os atletas menos utilizados.

Desde o início do Campeonato Paulista, Zubeldía tem utilizado a estratégia de usar o time titular em duas partidas seguidas. Na rodada seguinte, o treinador decide mandar a campo uma equipe alternativa. Como o Tricolor atuou com força máxima no clássico com o Santos, na Vila Belmiro, e depois na goleada diante do Mirassol, a tendência é que os reservas atuem contra o RB Bragantino, fora de casa.

Nomes como o quarteto mágico formado por Calleri, Luciano, Oscar e Lucas podem ficar fora da partida. Assim como a dupla de volantes Pablo Maia e Alisson. O martelo deve ser batido nos próximos dias. A estratégia levará em conta o rendimento de cada atleta nos treinamentos e a coleta de dados dos preparadores físicos.

O técnico Luis Zubeldía, aliás, se sente seguro ao realizar tal estratégia com a situação atual do São Paulo no Paulistão. Afinal, a equipe tem 13 pontos ganhos em seis jogos disputados, lidera com folga o Grupo C e, mesmo com metade da fase de grupos ainda para disputa. Além disso, já tem a vaga no mata-mata encaminhada.

Será a quarta partida contra uma equipe de Série A na temporada. Afinal, até aqui, o São Paulo venceu Corinthians (3 a 1) e Mirassol (4 a 1) e perdeu para o Santos (1 a 3).

