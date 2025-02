Mano elogia Riquelme, do Fluminense, mas prega calma com jovem: ‘Tem que ter cuidado’

Desde o início da temporada, o jovem já participou de oito jogos com a camisa tricolor e tem chamado a atenção da torcida com dribles e muita personalidade. No entanto, Mano explicou que é necessário ter muito cuidado com essa transição para que o jogador desenvolva ainda mais seu talento e se torne um craque.

“São comportamentos diferentes, e Riquelme já fez um grande jogo. Vai oscilar porque é menino, que é assim mesmo. E a gente nem pode cobrar essa estabilidade ainda. Tem que ter o cuidado, exatamente para entender que embora eu e grande parte do Fluminense o considere fora de série, a gente já viu muito fora de série também ficar pelo caminho. Se o processo não é bem conduzido, se as coisas não são feitas com calma e, acima de tudo com conhecimento, é o que a gente quer pra esse momento com eles todos”, concluiu.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.