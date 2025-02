Pai de Neymar diz que atacante vive ‘último ciclo da carreira’

Neymar reestreou com a camisa do Santos nesta quarta-feira (05/02), no empate em 1 a 1 com o Botafogo-SP, na Vila Belmiro, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Contudo, passado a euforia da estreia, agora existe a expectativa de saber por quanto tempo o astro vai permanecer no Peixe. Mas o pai do atacante deu uma dica ao falar que o filho vive seu último ”ciclo” na carreira.

“É gratificante viver isso não só porque é meu filho, mas é a base de todos nós. Símbolo único no futebol. É a maior pérola que temos. Para mim, como entendedor, na minha capacidade de entender de futebol, ele é o último romântico. Pela plasticidade. Quem gosta de futebol, vai aproveitar, quero ver isso de novo. Estamos indo para o último ciclo de carreira do meu filho. Terceiro ciclo de carreira dele. E queremos desfrutar ao máximo. E vamos começar isso hoje”, disse Neymar pai, em entrevista antes do confronto.

O pai de Neymar também falou sobre o Santos ter devolvido ao filho não só a chance de voltar a atuar, mas também de ser feliz novamente jogando futebol.

“Queremos um tranquilidade para desfrutar desse momento. Neymar voltando a fazer o que gosta, jogar, ter os minutos. Aliás, o Santos devolveu para ele essa alegria e vamos desfrutar. O abraço que demos representa tudo isso, de voltar a jogar, feliz por estar de volta para casa e para o campo. O que ele mais queria era estar jogando. Vai jogar esse sonho. Não vejo a hora!”, completou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.