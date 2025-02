Cabeça de porco é encontrada em frente ao Allianz, antes de Palmeiras x Corinthians

Palmeiras e Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira (06/02), no Allianz Parque, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Apesar da bola rolar apenas às 20h, o clássico já começou nos entornos do estádio. Isso porque uma cabeça de porco foi encontrada por seguranças no local, pela manhã.

O episódio não é novidade, já que aconteceu algo parecido no ano passado. Em novembro de 2024, uma cabeça de porco foi arremessada no gramado da Neo Química Arena, durante a vitória de 2 a 0 do Corinthians em cima do Palmeiras, no returno do Campeonato Brasileiro. Dois torcedores foram detidos, mas liberados logo depois.

A imagem, aliás, foi surpreendente. Durante um escanteio cobrado por Veiga, no primeiro tempo, um objeto que não pertencia ao jogo precisou ser retirado da linha que divide o campo. Para o jogo prosseguir, Yuri Alberto precisou retirá-la com um chute. Contudo, o jogador sentiu fortes dores no pé, antes de perceber que era uma cabeça de porco.

Desta vez, a provocação por conta de o porco ser um dos mascotes do Palmeiras aconteceu nos arredores do Allianz, casa alviverde e local da partida desta quinta. O Verdão já está agindo para investigar pelas câmeras e identificar o autor da ocorrência. Além disso, a segurança será aumentada antes do início do clássico.

Como chega Palmeiras e Corinthians para o clássico

O Verdão vem de goleada por 4 a 1 diante do Guarani. Aliás, o resultado fez a equipe de Abel Ferreira voltar a vencer após duas partidas de jejum. Atualmente, o Palmeiras tem 11 pontos, na terceira colocação do Grupo D, atrás do São Bernardo, com 15 e Ponte Preta, com 12.

Já o Timão busca embalar a terceira vitória seguida e encaminhar a vaga nas quartas de final do Paulistão com rodadas de antecipação. A equipe comandada por Ramón Díaz soma 18 pontos, com seis vitórias em sete jogos, e ocupa a liderança do Grupo A.

