Zagueiro do Manchester United deve ficar de fora da temporada por causa de lesão grave

O zagueiro do Manchester United e da seleção argentina, Lisandro Martinez, sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo. Assim, o jogador deve ter um tempo de recuperação é de pelo menos seis meses, o que deve o tirar do restante da temporada 2024/25.

“O Manchester United pode confirmar que Lisandro Martinez sofreu uma lesão no ligamento cruzado no jogo de domingo contra o Crystal Palace. Todos no Manchester United desejam força a Lisandro Martinez para uma recuperação bem-sucedida e o apoiaremos em cada passo do caminho”, publicou o clube.

No entanto, o clube inglês não entrou em detalhes sobre o grau da lesão do zagueiro, porém ele deve ficar de fora entre quatro e doze meses. Como a temporada acaba em maio, o jogador teria pouco mais de três meses para se recuperar e ainda jogar pelos Red Devils.

O Manchester United decepcionou novamente sua torcida. Em pleno Old Trafford, o time perdeu o confronto direto para o Crystal Palace, pela 24ª rodada da Premier League. Mateta marcou os dois gols do clube londrino. Com o resultado, o Palace ultrapassou o United nos pontos e na tabela de classificação. Chegou aos 30, na 12ª posição, enquanto o adversário, com 29, caiu para 13º.

Os Red Devils voltam a campo na próxima sexta-feira (7), diante do Leicester, pela quarta fase da Copa da Inglaterra. Pela mesma competição, só que na segunda-feira (10), o Crystal Palace enfrenta o Doncaster Rovers, da quarta divisão inglesa.