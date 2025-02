Após derrota, Quinteros garante Grêmio com maior intensidade no clássico

O Grêmio conheceu o seu primeiro revés da temporada no confronto com o Juventude ao perder por 2 a 0, na última quarta-feira (05). Apesar disso, o treinador Gustavo Quinteros declarou que o resultado negativo não causou grande impacto. Por outro lado, reconheceu o desempenho negativo da equipe, porém, na sua visão o placar não correspondeu como se desenhou a partida.

O comandante admitiu que mandou a campo um time praticamente todo reserva no Alfredo Jaconi para preservar seus titulares, visando o Gre-Nal, no próximo sábado (8). Assim, o Imortal até conseguiu dar origem a algumas oportunidades, principalmente na etapa inicial. No entanto, o Tricolor Gaúcho pecou na eficiência. Segundo Quinteros, esta deficiência foi essencial para o resultado negativo no embate que ele também classificou como insatisfatório.

“Foi um jogo que se perdeu por falta de precisão na definição. Tivemos no primeiro tempo duas situações de Arezo e uma de Monsalve, no segundo tivemos chance debaixo do arco. Adversário chegou três vezes e fez dois gols. O resultado não sei se foi justo. Em situações claras, Grêmio teve mais, mas não tivemos bom jogo para merecer o triunfo”, detalhou o técnico.

Poupar os titulares teve um preço para o Grêmio

Por coincidência, os gols do Juventude, aliás, saíram no segundo tempo, quando o treinador mandou alguns de seus titulares a campo. A decisão de poupar as suas principais peças contribuiu para a derrota pela queda de rendimento.

Em contrapartida, este cenário possibilitou que os principais recuperassem as melhores condições para o clássico contra o Internacional. Somente o zagueiro Viery, improvisado na lateral esquerda, e o meio-campista Dodi começaram a partida.

Com a estratégia de preservar, o volante foi substituído no intervalo. Os atacantes Aravena e Pavón jogaram toda etapa complementar. O zagueiro Jemerson, além dos meio-campistas Villasanti e Cristaldo entraram durante o segundo tempo.

Ou seja, somente o jovem Viery, dos teóricos titulares, permaneceu em campo em todo o duelo. Por sinal, Quinteros deu a entender que ele vai seguir entre os 11 iniciais no Gre-Nal pela falta de opções na lateral esquerda.

“(A derrota) Não afetou em nada a parte anímica, jogou hoje um time distinto do Gre-Nal. Esses jogadores estarão mais inteiros para jogar com mais intensidade. Viery não é lateral, temos que colocar porque não chegou ninguém. É possível que (Viery) jogue no sábado porque não temos outro, mas não estamos completos, falta que se incorpore jogadores importantes”, concluiu o técnico do Grêmio.

O prolongamento da improvisação de Viery se explica ainda pela indefinição a respeito da disputa judicial do Tricolor Gaúcho com o Vitória pela contratação de Esteves.

O Grêmio volta a campo para enfrentar o Internacional, no próximo sábado (08), às 21h, na Arena, pela sexta rodada do Estadual.

