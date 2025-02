Allan busca evolução no Flamengo: ‘Sei da minha qualidade’

Com pensamento em evoluir, Allan mostra que quer dá volta por cima ao Flamengo. Após um 2024 bem abaixo, o volante vem recuperando a forma ideal e teve mais uma atuação positiva na goleada por 5 a 0 sobre a Portuguesa, em Uberlândia, pela oitava rodada do Campeonato Carioca.

Na última quarta-feira (5), Allan fez bons passes, como no lançamento do segundo gol do Fla. Além disso, mostrou qualidade no posicionamento, especialmente no segundo tempo, quando o Fla empilhou os gols. Na etapa inicial, teve momentos de dificuldades para construir, porém, mesmo assim se saiu. Após o duelo, ele destacou que busca evoluir em campo e elogiou Filipe Luís.

“É seguir evoluindo, mostrando meu futebol. Eu sei da minha qualidade e preciso demonstrar isso dentro de campo, passo a passo. O carinho e a preocupação do Filipe (Luís) em me recuperar foram essenciais, eu deposito todo o crédito nele”, afirmou Allan.

Allan foi contratado por 8,2 milhões de euros (R$ 43 milhões na época), mas não conseguiu corresponder. Ele cresceu de rendimento em certo momento da passagem de Tite pelo Flamengo, mas logo perdeu a sequência.

Visando ganhar mais minutagem em 2025, Allan aproveitou o período de férias para se condicionar fisicamente. Isso porque, na temporada passada, o volante do Flamengo sofreu com algumas lesões. Agora, o jogador foi titular nos últimos dois jogos do Carioca e recebeu elogios.

Agora, com as atuações consistentes, Allan coloca uma “dor de cabeça” no técnico Filipe Luís. O volante já demonstra outra postura em campo e indica que quer ser titular do clube após momentos delicados.

