Endrick tem a melhor média de gols entre os brasileiros das principais ligas europeias

A classificação do Real Madrid para a semifinal da Copa do Rei contou com a participação de Endrick. Ele fez o segundo gol da equipe na vitória por 3 a 2 diante do Leganés, fora de casa.

Assim, esse foi o quinto gol do brasileiro pela equipe espanhola. Aliás, a partida foi apenas a terceira em que iniciou entre os titulares. O gol, portanto, coloca Endrick com a melhor média de gols entre todos os brasileiros que atuam nas principais ligas europeias (Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Itália).

Segundo dados da Flashscore, são 520 minutos do jogador em campo pelo Real Madrid e Seleção Brasileira nesta temporada. Assim, ele soma cinco gols e um pênalti sofrido. Dessa forma, ele tem média de um gol a cada 104 minutos. Inclusive, a média também é a melhor da equipe merengue, sendo o jogador que menos precisa de minutos para balançar as redes, deixando sua marca a cada 88 minutos.

Além disso, Endrick ocupa a sexta colocação entre os artilheiros do Real Madrid na temporada, ficando atrás de Mbappé, Vinícius Jr, Rodrygo, Bellingham e Valverde, que foram titulares em mais de 20 partidas nesta temporada.

O brasileiro também é o artilheiro na Copa do Rei, com três gols. Dessa forma, até o momento, Endrick marcou em todas as competições que entrou em campo: La Liga, Liga dos Campeões e a Copa do Rei.

O próximo confronto do Real Madrid é o clássico diante do Atlético de Madrid. As equipes se enfrentam no próximo sábado (8), às 17h (horário de Brasília), no Santiago Bernabéu, pela 23° rodada do Campeonato Espanhol.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.