Patrocinador impulsiona ‘Projeto Neymar’ com aporte de R$ 40 milhões

Um velho conhecido voltou a estampar sua marca na camisa do Santos. A Viva Sorte, que tinha acertado os Naming Rights da Vila Belmiro no ano passado, vem participando ativamente do Projeto Neymar. Com um patrocínio pessoal ao jogador e outro ao clube no mesmo valor, também agora conta com o astro como embaixador.

Ao todo, serão R$ 40 milhões investidos por Renato Ambrósio, dono da empresa de capitalização, em uma parceria que espera ajudar o Santos a manter Neymar por mais tempo no Brasil. O empresário espera que o craque fique mais que os cinco meses assinados em contrato para mantê-lo como embaixador por mais tempo.

Para ter Neymar como embaixador, a Viva Sorte pagou R$ 20 milhões para a empresa do jogador em um contrato de um ano. O próprio jogador celebrou a parceria em suas redes sociais, antes de sua reestreia nesta quarta-feira (05/02). Os outros R$ 20 milhões estão sendo pagos ao Santos para estampar a marca da empresa na área máster das costas da camisa.

A Viva Sorte já tinha um acordo com o Santos, onde dava seu nome para a Vila Belmiro no ano passado, mas a parceria não seguiu para 2025. A empresa decidiu se retirar por conta das incertezas sobre o projeto do novo estádio e o início das obras. Contudo, com a chegada de Neymar, a companhia de capitalização decidiu retomar sua parceria com o Peixe.

Não está descartado que a parceria seja ainda aumentada em 2025. Afinal, caso o projeto Neymar dê certo, a Viva Sorte não descarta aumentar os valores e ser a principal patrocinadora do Santos no ano.

