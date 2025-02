Cristiano Ronaldo homenageia Marcelo após anuncio de aposentadoria: ‘Companheiro de vida’

Marcelo Vieira da Silva Júnior anunciou aposentadoria dos gramados na manhã desta quinta-feira, 6, após 18 anos de carreira. Ídolo do Real Madrid e do Fluminense, o lateral brasileiro criou laços intensos, que ultrapassaram o esporte, com alguns dos astros que cruzaram seu caminho. Entre eles, Cristiano Ronaldo – com quem firmou um dos vínculos mais fortes durante a passagem pela Espanha.

Horas após o anúncio, Cristiano Ronaldo usou seu perfil nas redes sociais para prestar uma homenagem ao ex-companheiro de Real Madrid. O português usou um tom sensível para se referir ao amigo e enalteceu a brilhante carreira do brasileiro.

“Meu irmão, que carreira incrível! Vivemos muito juntos, foram anos de conquistas, vitórias e momentos inesquecíveis. Mais do que um companheiro de equipe, um companheiro para a minha vida. Obrigado por tudo, amigo. Desejo tudo de bom nesta nova etapa da vida”, publicou CR7 junto a duas fotos da dupla nos tempos de Madrid.

Meu irmão, que carreira incrível! Vivemos muito juntos, foram anos de conquistas, vitórias e momentos inesquecíveis. Mais do que um companheiro de equipa, um companheiro para a minha vida. Obrigado por tudo, amigo. Desejo tudo de bom nesta nova etapa da vida. pic.twitter.com/8RJAQAfdNK — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) February 6, 2025

Cristiano Ronaldo e Marcelo

O brasileiro certamente figura na lista dos principais laterais esquerdos produzidos no futebol – entre os vencedores, então, nem se fala. Marcelo conquistou 25 títulos expressivos durante seus 15 anos de sucesso absoluto no Real Madrid, clube que transformou CR7 em lenda. A dupla atuou lado a lado por quase uma década e firmaram uma parceria marcada principalmente por troféus.

“Real Madrid quer expressar sua gratidão e carinho. Marcelo faz parte da nossa história e é uma das grandes lendas do nosso clube e do futebol mundial. Chegou ao Real Madrid em 2006, com 18 anos, e se tornou um jogador fundamental em uma das etapas mais bem-sucedidas nos 122 anos da nossa história”, publicou o clube em seu perfil nas redes sociais.

Marcelo contribuiu com 43.242 minutos em 546 jogos pelo Real Madrid. Nesse período, contribuiu com 38 gols e deu 103 assistências para seus companheiros, além dos 25 títulos conquistados.

Vídeo de despedida