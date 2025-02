Grêmio desiste de negociações pelo atacante Cristian Olivera

O Grêmio decidiu encerrar as tratativas para tentar contratar o atacante Cristian Olivera. Isso porque o Imortal e o Los Angeles FC, clube que é dono dos direitos econômicos do jogador, não alcançaram um acordo financeiro. Em um primeiro momento, os gaúchos enviaram uma proposta de 3,5 milhões de dólares (pouco mais de R$ 20 milhões na cotação atual). Apesar disso, o clube norte-americano deseja receber pelo menos 5 milhões de dólares (quase R$ 29 milhões na cotação atual). A informação é do SBT.

Cristian busca um novo destino por questões esportivas e também prioriza estar mais próximo da família. Até porque uma de suas filhas passou por um procedimento cirúrgico e há indícios da criança não ter condições de morar nos Estados Unidos, principalmente depois dos incêndios que ocorreram na Califórnia. O atacante já foi ventilado no São Paulo e também negociava para retornar ao seu país natal, já que conversava com o Nacional, do Uruguai, seu clube do coração. Apesar disso, as tratativas não tiveram evolução.

O Tricolor Gaúcho teve êxito em fechar com Francis Amuzu, preencheu a lacuna de jogador de velocidade, que atua pelo lado esquerdo de ataque. Em seguida, vai priorizar a contratação de mais uma peça para o setor ofensivo que tenha uma das principais características a versatilidade. Afinal, Quinteros avalia como essencial um atleta que tenha a capacidade de jogar aberto e centralizado.

Outros alvos do Grêmio na janela de transferências

Vale relembrar que a diretoria e a comissão técnica identificaram a necessidade ainda de fechar com zagueiros, lateral-esquerdo e um meio-campista. Um dos seus alvos no setor defensivo é Marcão, que está no Sevilla, da Espanha. Porém, a negociação é vista como difícil de ser concluída positivamente. O Tricolor Gaúcho realizou uma proposta de empréstimo de uma temporada e propôs pagar os vencimentos em sua totalidade. Apesar disso, a oferta salarial não agradou ao defensor inicialmente.

Na lateral esquerda, alguns nomes foram ventilados como Marlon, do Cruzeiro, e Bruno Pacheco, do Fortaleza. O principal alvo para esta posição é Lucas Esteves, do Vitória. O clube gaúcho pagou a multa rescisória de um milhão de dólares (R$ 5,9 milhões na cotação atual) prevista no contrato com os baianos. Contudo, o Leão da Barra promoveu a devolução do montante ao Imortal, pois acionou uma cláusula em seu vínculo. Tal item permite que o clube nordestino garanta a permanência de Lucas Esteves. Para isso, terá que desembolsar 100 mil dólares (o equivalente a R$ 587 mil na cotação atual) ao atleta.

As duas partes travam uma disputa judicial e o Imortal tenta provar que teve a atitude correta ao pagar a multa rescisória. Os gaúchos também buscam comprovar que a cláusula ativada pelo Leão da Barra, que garantiria a permanência do jogador, é ilegal juridicamente. Deste modo, o Grêmio se mantém otimista neste cenário. No setor criativo, Camilo é o principal candidato a reforço como volante.

