Wendell é apresentado no São Paulo, revela convite de Casares e elogia elenco

O São Paulo apresentou, na tarde desta quinta-feira (06/02), o lateral-esquerdo Wendell. O jogador chegou nesta semana ao CT da Barra Funda após conseguir a liberação do Porto após uma longa negociação. Contudo, as conversas com o Tricolor Paulista já vinham de muito tempo atrás.

Tudo começou na Copa América, quando o presidente do São Paulo, Júlio Casares, foi convidado pela CBF para ser o chefe da delegação do Brasil na competição. Lá, ele conheceu Wendell e começou com uma brincadeira de o jogador vir atuar no Tricolor, mas com um fundo de verdade.

“Na verdade, começamos numa brincadeira no café da manha na Seleção. Estava passando o Brasileirão, e o presidente brincou. Eu estava no Porto ainda, tinha todo o respeito, mas aqui é o clube da fé e eu tenho fé. Sabemos que era um processo difícil, mas deu certo. Venho aqui com vontade de vencer jogos, campeonatos, porque é isso que o São Paulo pede”, disse Wendell.

Além disso, o jogador também ficou empolgado com o elenco montado pelo São Paulo para a temporada e espera ganhar títulos em 2025.

“Claro, você olha para o elenco, a grandeza do clube… São três Mundiais, três Libertadores, seis Brasileiros. A camisa por si só já pesa, ainda mais com jogadores de qualidade. Isso conta muito para o jogador, por mais que tenha ficado 11 anos fora. A gente sempre mira um gigante brasileiro. Temos um elenco muito forte, com caras que fizeram história lá fora. Estamos preparados para uma boa temporada em busca de títulos”, completou o lateral.

Wendell ainda vai precisar de adaptação

Contudo, o jogador admitiu que ainda vai precisar passar por um processo de adaptação no futebol brasileiro, antes de conseguir performar em alto nível. Afinal, o lateral estava vivendo o inverno europeu até semana passada.

“Eu acho que preciso me adaptar um pouco, estava muito calor hoje. Agora no dia a dia para ganhar ritmo e conhecer os companheiros. Só o tempo vai dizer, temos uma grande comissão técnica e fisiologia. No momento certo que eles acharem eu vou poder estrear”, finalizou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.