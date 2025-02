Manchester United x Leicester: onde assistir, escalações e arbitragem

Em uma temporada de altos e baixos, o Manchester United terá mais um desafio pela frente nesta sexta-feira (7). Assim, a equipe mede forças com o Leicester, pela 4ª fase da Copa da Inglaterra, às 17h (de Brasília), no Old Trafford.

Dessa forma, na fase anterior, os comandados do técnico Ruben Amorim eliminou o Arsenal em disputa de pênaltis, depois do empate por 1 a 1 no tempo normal, com destaque para Bayindir. A equipe azul, por sua vez, arrasou o Queens Park Rangers por 6 a 2.

Onde assistir

O confronto desta sexta-feira (7) terá a transmissão da ESPN e da Disney+ (Premium).

Como chega o Manchester United

Os Red Devils não terão mais à disposição dois jogadores que deixaram o clube nesta janela. Tratam-se de Marcus Rashford, que saiu para o Aston Villa, enquanto Tyrell Malacia foi emprestado ao PSV Eindhoven. O técnico Ruben Amorim também não terá Lisandro Martínez, que se lesionou e está praticamente fora da temporada. Além disso, Luke Shaw, Jonny Evans e Mason Mount seguem no departamento médico.

Como chega o Leicester

A equipe não terá à disposição Mads Hermansen por opção técnica. Por fim, Wilfred Ndidi, Ricardo Pereira e Abdul Fatawu também estão de fora do confronto decisivo por questões físicas. Nesse sentido, diante deste cenário, o técnico Ruud van Nistelrooy estuda fazer algumas alterações no time titular.

Manchester United x Leicester

Copa da Inglaterra – 4ª fase

Data e horário: 07/02/2025, às 17h (de Brasília)

Local: Old Trafford, em Manchester, na Inglaterra

Manchester United: Bayindir; Mazraoui, Maguire, De Ligt; Dalot, Ugarte, Mainoo, Dorgu; Amad Diallo, Rasmus Højlund, Bruno Fernandes. Técnico: Ruben Amorim

Leicester: Stolarczyk; Coulibaly, Coady, Okoli, Kristiansen; Soumare, Skipp; Buonanotte, El Khannouss, Mavididi; Daka. Técnico: Ruud van Nistelrooy

Árbitro: Michael Salisbury (ING)

